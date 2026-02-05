صحة ورشاقة

لا شك في أن الحفاظ على قوة الدماغ ونشاط الذاكرة لا يقتصر على حل الألغاز أو التمارين الذهنية بل يبدأ من تناول الطعام.إذ تُوفر بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مركبات أساسية تحمي الخلايا العصبية، وتعزز التواصل بينها، كما تعزز الصحة الإدراكية بشكل عام، وفقاً لموقع Economic Times.وتصنّف الأطعمة كما يلي:1. الجوزيحافظ الجوز، الغني بأحماض أوميغا-3 النباتية وفيتامين E والبوليفينول، على...

