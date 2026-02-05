صحة ورشاقة

كشفت دراسات حديثة فوائد مذهلة للاستحمام بالماء الساخن، فغمر الجسم بماء دافئ يساعد على خفض ضغط الدم وسكر الدم، ويخفف التوتر النفسي والعضلي، ويحسن صحة القلب والعضلات والعقل على المدى الطويل.وتشير الأبحاث إلى أن الاستحمام بماء ساخن خمس مرات أسبوعيا أو أكثر قد يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ففي اليابان، أظهرت دراسة أن الغمر المنتظم في الماء بدرجة...
لذاكرة حادة.. 10 أغذية تحافظ على قوة دماغك
لا شك في أن الحفاظ على قوة الدماغ ونشاط الذاكرة لا يقتصر على حل الألغاز أو التمارين الذهنية بل يبدأ من تناول الطعام.إذ تُوفر بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مركبات أساسية تحمي الخلايا العصبية، وتعزز التواصل بينها، كما تعزز الصحة الإدراكية بشكل عام، وفقاً لموقع Economic Times.وتصنّف الأطعمة كما يلي:1. الجوزيحافظ الجوز، الغني بأحماض أوميغا-3 النباتية وفيتامين E والبوليفينول، على...
هل يحمي الحب من السمنة؟ دراسة جديدة تكشف العلاقة
قديما كان يقال إن "الطريق إلى قلب الرجل يبدأ من معدته"، في إشارة إلى أن مفتاح الرجل يكون عبر الطعام الجيد. لكن يبدو أن هناك جديدا الآن، وإن كان بطريقة مختلفة.فقد أظهرت دراسة علمية جديدة من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) أن الزواج الداعم عاطفياً قد يلعب دوراً مباشراً في خفض خطر السمنة، من خلال تأثيره على نظام بيولوجي...
6 مشروبات شائعة تحتوي على سكر أكثر من كعكة الدونات
إن اتخاذ خيارات غذائية ذكية يعني غالباً تقليل السكريات المُضافة، وذلك لسبب وجيه؛ إذ توصي الإرشادات الغذائية للأميركيين بالحد من السكريات المُضافة إلى أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية، أي حوالي 50 غراماً أو 12 ملعقة صغيرة يومياً في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري. ورغم أن هذه الكمية قد تبدو كافية للاستمتاع بالحلويات، إلا أن المشروبات المحلّاة...
أبوظبي للطفولة المبكرة تطلق حملة سنواتهم الأولى تفرق
