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أخبار من السعودية.. القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده

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واس - جدة 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الفريق الأول عبدالرحمن تياني رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

تهنئة ولي العهد

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الفريق الأول عبدالرحمن تياني رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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