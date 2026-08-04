أرقام.. تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أسعار النفط عند التسوية يوم الثلاثاء، بنحو 7%، وهو أدنى مستوى لها في 3 أسابيع.

وانخفضت العقود ‌الآجلة لخام برنت 6.35 دولار، بنسبة 7%، إلى 83.77 دولار للبرميل.

كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‌4.33 دولار، بنسبة 5.1%، إلى 80.34 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق لخام برنت منذ 13 يوليو الماضي.