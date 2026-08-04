تفاؤل حذر بشأن انفراجة في مفاوضات الولايات المتحدة وإيران

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - قال مصدر رفيع لقناة العربية إن هناك تفاؤلًا حذرًا بشأن انفراجة في مفاوضات الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن الأجواء إيجابية بشأن وقف العمليات العسكرية وترتيبات فتح مضيق هرمز بالكامل.

وأضاف المصدر للعربية: الوسطاء في حاجة إلى بعض الوقت للتوصل إلى إعلان مرتقب لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى وجود زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني إلى إسلام آباد.

الاتفاق أو الاستسلام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين، إن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أو الاستسلام الكامل.

يأتي ذلك بعدما نفت طهران إجراء أي مفاوضات مع واشنطن، رغم إعلان ترامب أن المحادثات ستُستأنف اليوم.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال" إن إيران تعلن جهارًا وبفخر عدم تفاوضها مع الولايات المتحدة، واصفًا طهران بأنها مخادعة.



وأضاف أن الولايات المتحدة تبحث بالفعل سبل التوصل إلى حل لما وصفه بمشكلة تسببت فيها إيران منذ عقود، سواء اعترفت طهران بذلك أم لا.

وأشار ترامب إلى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، مؤكدًا أنه لن يُرفع ما لم يتحقق اتفاق أو استسلام كامل.