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"مقذوف مجهول" يصيب سفينة شحن في مضيق هرمز

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وكالات 0 تبليغ

"مقذوف مجهول" يصيب سفينة شحن في مضيق هرمز

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 04:38 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت هيئة ملاحية بريطانية، عن وقوع على بعد 20 ميلًا بحريًا شمال شرق الخصب بسلطنة عُمان ، بحسب ما نقلته قناة العربية.
وأصاب "مقذوف مجهول" سفينة سفينة شحن في مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) ليل الاثنين الثلاثاء، من دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار.
وأبلغت سفينة شحن، لم يُذكر اسمها، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها "أصيبت بمقذوف مجهول" وفق بيان صادر عن الوكالة التي أفادت بأن الحادثة وقعت على مسافة 20 ميلا بحريا (37 كيلومترا) شمال شرق مدينة خصب العُمانية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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