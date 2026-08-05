عاجل تحالف بقيادة صندوق الاستثمارات العامة يستكمل الاستحواذ على EA 

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:53 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة إلكترونيك آرتس (Electronic Arts - EA)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الترفيه الرقمي التفاعلي، اكتمال عملية الاستحواذ عليها من قبل تحالف استثماري بقيادة صندوق الاستثمارات العامة، ويضم شركتي سيلفر ليك (Silver Lake) وأفينيتي بارتنرز (Affinity Partners).
وكانت الشركة قد أعلنت توقيع اتفاقية الاستحواذ في 29 سبتمبر 2025، قبل أن تحظى الصفقة بموافقة مساهمي الشركة خلال اجتماعهم الاستثنائي، لتُستكمل جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإتمامها.
وبموجب الصفقة، سيحصل مساهمو الشركة على 210 دولارات أمريكية نقدًا مقابل كل سهم، كما أُوقف تداول أسهم الشركة وأُلغي إدراجها من سوق ناسداك، لتصبح شركة خاصة مملوكة للتحالف الاستثماري.
وقال الأستاذ تركي بن عبدالرحمن النويصر، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق يُعد مستثمرًا رئيسيًا في الشركة منذ أكثر من خمس سنوات، وإن هذه الصفقة تعكس الثقة في مستقبل إلكترونيك آرتس ومحفظتها الواسعة من امتيازات الألعاب الرياضية وألعاب الفيديو العالمية، إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية التي تمتلكها.
وأضاف أن قطاعي الترفيه والرياضة يمثلان من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية للصندوق، كما أنهما من أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، مؤكدًا أن الاستحواذ يجسد استراتيجية الصندوق في بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات العالمية الرائدة، بما يسهم في دعم نمو الشركة وتعزيز الابتكار وتحقيق قيمة مستدامة.
ويأتي هذا الاستحواذ ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لتوسيع استثماراته في القطاعات الواعدة عالميًا، بما في ذلك قطاع الألعاب والترفيه الرقمي، الذي يشهد نموًا متسارعًا ويُعد أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي عالميًا.
ُعد قطاع الألعاب الإلكترونية من أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا على مستوى العالم، ويشهد توسعًا متسارعًا في حجم الاستثمارات والطلب، بما يجعله أحد القطاعات الواعدة للاقتصاد الرقمي.
وفي المملكة، تعكس بيانات الجمارك السعودية هذا النمو، إذ تجاوزت واردات أجهزة ألعاب الفيديو خلال عامي 2024 و2025 أكثر من 2.4 مليون جهاز، في مؤشر على اتساع قاعدة المستخدمين وارتفاع الطلب على هذا القطاع.
وتنسجم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الألعاب الإلكترونية مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تستهدف الإسهام بأكثر من 50 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وتشير بيانات الاستراتيجية إلى أن المملكة تضم أكثر من 23.5 مليون من عشاق الألعاب، بما يعادل نحو 67% من السكان، وهو ما يعكس حجم السوق المحلي والإمكانات الكبيرة لنمو القطاع.
وتؤدي مجموعة سافي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، دورًا محوريًا في تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية محليًا وعالميًا، من خلال الاستثمار في الشركات الرائدة وتنظيم واستضافة الفعاليات الدولية. كما حققت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي استضافتها الرياض، أكثر من 750 مليون مشاهدة من أكثر من 175 دولة، بمشاركة نحو 2000 لاعب محترف.
كما تبنت المجموعة استراتيجية توسع عبر الاستثمار والاستحواذ، شملت الاستحواذ على شركة Scopely التي تقف وراء النجاح التجاري للعبة Monopoly GO!، إضافة إلى استثمارات في Embracer Group وHero Esports، بهدف دعم تطوير ونشر الألعاب الإلكترونية وتعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية عالميًا.
وعلى صعيد تنمية الكفاءات، تعمل مجموعة سافي على بناء مجتمع متكامل للاعبين والمطورين داخل المملكة من خلال أكاديمية سافي، التي تقدم برامج تدريبية متخصصة وتعقد شراكات مع مؤسسات أكاديمية لتأهيل المواهب الوطنية ودعم نمو القطاع.
وكانت الشركة قد أعلنت توقيع اتفاقية الاستحواذ في 29 سبتمبر 2025، قبل أن تحظى الصفقة بموافقة مساهمي الشركة خلال اجتماعهم الاستثنائي، لتُستكمل جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإتمامها.
وبموجب الصفقة، سيحصل مساهمو الشركة على 210 دولارات أمريكية نقدًا مقابل كل سهم، كما أُوقف تداول أسهم الشركة وأُلغي إدراجها من سوق ناسداك، لتصبح شركة خاصة مملوكة للتحالف الاستثماري.
وقال الأستاذ تركي بن عبدالرحمن النويصر، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق يُعد مستثمرًا رئيسيًا في الشركة منذ أكثر من خمس سنوات، وإن هذه الصفقة تعكس الثقة في مستقبل إلكترونيك آرتس ومحفظتها الواسعة من امتيازات الألعاب الرياضية وألعاب الفيديو العالمية، إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية التي تمتلكها.
وأضاف أن قطاعي الترفيه والرياضة يمثلان من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية للصندوق، كما أنهما من أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، مؤكدًا أن الاستحواذ يجسد استراتيجية الصندوق في بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات العالمية الرائدة، بما يسهم في دعم نمو الشركة وتعزيز الابتكار وتحقيق قيمة مستدامة.
ويأتي هذا الاستحواذ ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لتوسيع استثماراته في القطاعات الواعدة عالميًا، بما في ذلك قطاع الألعاب والترفيه الرقمي، الذي يشهد نموًا متسارعًا ويُعد أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي عالميًا.
ُعد قطاع الألعاب الإلكترونية من أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا على مستوى العالم، ويشهد توسعًا متسارعًا في حجم الاستثمارات والطلب، بما يجعله أحد القطاعات الواعدة للاقتصاد الرقمي.
وفي المملكة، تعكس بيانات الجمارك السعودية هذا النمو، إذ تجاوزت واردات أجهزة ألعاب الفيديو خلال عامي 2024 و2025 أكثر من 2.4 مليون جهاز، في مؤشر على اتساع قاعدة المستخدمين وارتفاع الطلب على هذا القطاع.
وتنسجم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الألعاب الإلكترونية مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تستهدف الإسهام بأكثر من 50 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وتشير بيانات الاستراتيجية إلى أن المملكة تضم أكثر من 23.5 مليون من عشاق الألعاب، بما يعادل نحو 67% من السكان، وهو ما يعكس حجم السوق المحلي والإمكانات الكبيرة لنمو القطاع.
وتؤدي مجموعة سافي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، دورًا محوريًا في تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية محليًا وعالميًا، من خلال الاستثمار في الشركات الرائدة وتنظيم واستضافة الفعاليات الدولية. كما حققت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي استضافتها الرياض، أكثر من 750 مليون مشاهدة من أكثر من 175 دولة، بمشاركة نحو 2000 لاعب محترف.
كما تبنت المجموعة استراتيجية توسع عبر الاستثمار والاستحواذ، شملت الاستحواذ على شركة Scopely التي تقف وراء النجاح التجاري للعبة Monopoly GO!، إضافة إلى استثمارات في Embracer Group وHero Esports، بهدف دعم تطوير ونشر الألعاب الإلكترونية وتعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية عالميًا.
وعلى صعيد تنمية الكفاءات، تعمل مجموعة سافي على بناء مجتمع متكامل للاعبين والمطورين داخل المملكة من خلال أكاديمية سافي، التي تقدم برامج تدريبية متخصصة وتعقد شراكات مع مؤسسات أكاديمية لتأهيل المواهب الوطنية ودعم نمو القطاع.