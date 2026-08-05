ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجعه خلال الجلستين الماضيتين

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:53 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بعد تراجعه خلال الجلستين الماضيتين، مع تراجع أسعار النفط الخام.

وارتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار 68.80 دولارًا أي بنسبة 1.70% إلى 4115.10 دولارًا للأوقية تسليم سبتمبر المقبل.

وصعد سعر الفضة بمقدار 2.394 دولار أي بنسبة 4.14% إلى 60.250 دولارًا للأوقية تسليم سبتمبر.