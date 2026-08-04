"سدايا" تفتح باب التسجيل على شارات محترفي الذكاء الاصطناعي.. إليك الرابط

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 04:38 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، فتح باب التسجيل للحصول على "شارات محترفي الذكاء الاصطناعي" في المملكة، التي أطلقت مطلع العام الحالي ضمن أعمال المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي (ICAN 2026).
تخصصان محوريان
تتضمن هذه المرحلة تخصصين يُشكلان حجر الزاوية في منظومة تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، هما: "مهندس الذكاء الاصطناعي" (AI Engineer) ويشمل المهارات التطبيقية في تطوير نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي، و"عالم البيانات" (Data Scientist) ويشمل بناء الخوارزميات والقدرات التحليلية لاستخلاص الرؤى من البيانات.
إطار تقييمي معياري بإشراف لجنة علمية مستقلة
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وتسعى "سدايا" من خلال هذه المبادرة إلى تمكين رأس المال البشري الوطني، وتزويد القطاعات المختلفة بمرجعية موثوقة للوصول إلى أعلى القدرات تأهيلاً، بما يعزز البيئة التنظيمية للذكاء الاصطناعي ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
ودعت الهيئة جميع الممارسين والمختصين الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط: https://athkax.sdaia.gov.sa/badges