"سدايا" تفتح باب التسجيل على شارات محترفي الذكاء الاصطناعي.. إليك الرابط

تتضمن هذه المرحلة تخصصين يُشكلان حجر الزاوية في منظومة تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، هما: "مهندس الذكاء الاصطناعي" (AI Engineer) ويشمل المهارات التطبيقية في تطوير نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي، و"عالم البيانات" (Data Scientist) ويشمل بناء الخوارزميات والقدرات التحليلية لاستخلاص الرؤى من البيانات.

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أوضحت "سدايا" أن المتقدمين سيخضعون لإطار تقييمي معياري يتألف من ثلاثة مستويات متدرجة، تشرف على تطبيقه لجنة علمية مستقلة تضم نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص، لضمان قياس الكفاءة العلمية والقدرات التحليلية والتطبيقية والأثر الملموس للمتقدمين بدقة وموضوعية.وتسعى "سدايا" من خلال هذه المبادرة إلى تمكين رأس المال البشري الوطني، وتزويد القطاعات المختلفة بمرجعية موثوقة للوصول إلى أعلى القدرات تأهيلاً، بما يعزز البيئة التنظيمية للذكاء الاصطناعي ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.ودعت الهيئة جميع الممارسين والمختصين الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط: https://athkax.sdaia.gov.sa/badges