4 مواهب سعودية ترفع راية المملكة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي بكازاخستان

الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي

تنمية المهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي

إنجازات المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - يشارك المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، في النسخة الثالثة من الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي (IOAI 2026).وتستضيفه مدينة أستانا في كازاخستان خلال الفترة من 2 إلى 8 أغسطس 2026م، بمشاركة أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم.ويمثل المنتخب 4 طلبة هم: يوسف فريد الخلاوي وقصي عماد جادالله من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وعلي أيمن الخباز من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، وحمد محمد الكلباني من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.واختيروا بعد أن اجتازوا رحلة إعداد وتأهيل متخصصة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية في مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، بإشراف نخبة من الخبراء والمدربين.وتمتد رحلة إعداد أعضاء المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي عبر ملتقياتٍ ومعسكرات تدريبية مكثّفة، تهدف إلى تنمية المهارات العلمية والعملية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم على حل المشكلات، وتطوير النماذج والخوارزميات، استعدادًا للمنافسة في واحدة من أبرز المسابقات العلمية الدولية المتخصصة في هذا المجال.ويُعد الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي (IOAI) من أحدث الأولمبيادات العلمية الدولية لطلبة المرحلة الثانوية، ويهدف إلى قياس وتنمية قدرات المشاركين في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.ويتخلل ذلك اختبارات عملية ونظرية في مجالات تعلّم الآلة، والمعالجة اللغوية الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، إلى جانب تعزيز الابتكار والتعاون وتبادل الخبرات بين الطلبة من مختلف دول العالم.وكان المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي قد حقّق 4 ميداليات برونزية دولية في مشاركته الأولى في الأولمبياد، الذي استضافته مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية عام 2025، في إنجازٍ جسّد قدرة الطلبة السعوديين على المنافسة الدولية في أحد المجالات التقنية ذات الأولوية للمستقبل.وتأتي مشاركة المنتخب السعودي في النسخة الثالثة من الأولمبياد امتدادًا لجهود "موهبة" ووزارة التعليم في إعداد جيلٍ وطني مؤهل للمنافسة عالميًا في المجالات العلمية والتقنية المستقبلية، وترسيخ حضور المملكة في المحافل العلمية الدولية.