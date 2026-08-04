أميركا تمنح طائرة "بوينغ 737 ماكس 7" شهادة اعتماد

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت سلطات الطيران الأميركية، اليوم الاثنين، إن طائرة "بوينغ 737 ماكس 7" حصلت على شهادة الاعتماد. وأكدت إدارة الطيران الفدرالية حصول الطائرة على الشهادة، بعد طول انتظار بسبب متطلبات جديدة فرضتها تشريعات فدرالية أعقبت تحطّم طائرتي "ماكس" في عامي 2018 و2019، في كارثتين أوقعتا 346 قتيلا.

يأتي حصول الطائرة على شهادة الاعتماد "بعد مراجعة مكثّفة استمرّت نحو عقد"، وفق الهيئة.

وقالت الإدارة "تتوّج هذه الموافقة سنوات من العمل المتواصل لمعالجة تحديات تقنية معقدة، واستكمال مراجعة دقيقة لتصميم الطائرة ودراسات السلامة المرتبطة بها".

وكانت شركة "بوينغ" قد خططت في الأصل لبدء تسليم طائرة "737 ماكس 7"، البالغة سعتها القصوى 172 مقعدا، في العام 2019.

لكن ذلك الجدول الزمني ذهب أدراج الرياح بعد حادثي التحطم اللذين تبعهما حادث شبه كارثي خلال رحلة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" في يناير 2024 حين انفصلت قطعة من هيكل الطائرة في الجو.

للحصول على الشهادة، أنجزت "بوينغ" 441 اختبار طيران، بإجمالي 686 ساعة من الرحلات التجريبية.