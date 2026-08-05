وكيل «الخارجية» يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الغابون

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نُسخة من أوراق اعتماد، غي رودريغ ديكايي، سفيراً لجمهورية الغابون لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمنّى للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية الغابون، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أشاد السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معرباً عن تطّلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.