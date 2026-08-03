«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: 7.100 زيارة «رعاية نفسية» منزلية للحالات المزمنة غير المستقرة

3 أغسطس 2026 01:24

سامي عبد الرؤوف (دبي)

قدمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ما يفوق الـ 10.740 استشارة نفسية خلال الفترة من 2021 وحتى الربع الثاني 2026، فيما استفاد أكثر من 10.000 متعامل من خدمة التطبيب «عن بُعد» منذ بدء الخدمة وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت المؤسّسة، رداً على استفسارات «الاتحاد»، إلى أن عدد الزيارات الافتراضية فاق الـ 129 ألف زيارة، تُمثل 50% من إجمالي عدد الزيارات النفسية في العيادات الخارجية، لافتة إلى تنفيذ 7.100 زيارة رعاية نفسية منزلية للحالات المزمنة غير المستقرة للتأكد من التزام المريض بالعلاج، وتقليل نسبة الانتكاسة، بالإضافة لمساعدة أُسر المرضى في العناية بالمرضى وتقليل الضغوط النفسية عليهم.

وتفصيلاً، أكدت المؤسسة، أنها وضعت خدمات الصحة النفسية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير منظومة شاملة ومتكاملة من خدمات الصحة النفسية، تقدم في بيئة صحية مستدامة، ووفق سياسات وتشريعات وضوابط فاعلة، وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى ضمان توفير هذه الخدمات لكافة المحتاجين لها بجودة عالية تُضاهي المعايير العالمية وتُسهم بتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وتقدّم المؤسّسة، خدمات الصحة النفسية إلى جانب شركائها من الهيئات الصحية الأخرى الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في دبي وحتى الفجيرة.

وأظهرت الإحصائيات والنتائج، أن المؤسّسة نجحت في دمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الصحة الأولية، بنسبة 40%، وتقدّم خدمات الصحة النفسية، في 56% من مستشفيات المؤسّسة، بواقع 8 مستشفيات عامة ومستشفى تخصّصي مرجعي ومركز امتياز لخدمات الصحة النفسية.

وزادت الطاقة الاستيعابية لمستشفى الأمل للصحة النفسية التابع للمؤسسة، حيث ارتفع عدد الأسرّة من 80 سريراً إلى 276 سريراً، منها 188 سريراً مفعّلاً حالياً.

وقالت المؤسّسة: «نموذج الرعاية الصحية النفسية في مؤسّسة الإمارات للخدمات الصحية، يستند على توزيع الخدمات وضمان توفرها وتوزيعها العادل وتغطيتها الشاملة وسهولة وصولها لكافة المحتاجين لها، عبر العديد من قنوات تقديم الخدمة».

وأضافت: «تستند المؤسسة في تقديم خدماتها لنموذج الرعاية المتدرّجة والمنفّذ أيضاً بكل من سنغافورة، كندا، بريطانيا، أستراليا وأوصت به منظمة الصحة العالمية (Stepped Care Model)، والذي يدعو لتعزيز خدمات الصحة المجتمعية ودمج خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية».

وأوضحت أن هناك 4 مستويات لتقديم خدمات الصحة النفسية، هي: خدمات الصحة النفسية المجتمعية، وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية، ثم في المستشفيات العامة، بالإضافة إلى الرعاية النفسية الثالثية التخصصية، حيث تم تأسيس مركز امتياز ومستشفى تخصّصي تعليمي ومرجعي لتقديم خدمات الصحة النفسية.

وبيّنت أنه تم تقديم ما يفوق الـ 10.740 استشارة نفسية خلال الفترة من 2021 وحتى الربع الثاني 2026، كما تمت إضافة الخدمة في تطبيق المؤسسة.

وتطرّقت المؤسسة إلى خدمات التطبيب عن بُعد، والتي أُطلقت لتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية النفسية من خلال الاتصال المرئي والصوتي بين مقدّم الرعاية الصحية والمريض، حيث استفاد أكثر من 10.000 متعامل من خدمة التطبيب عن بُعد منذ بدء الخدمة بمنتصف العام 2020 – وحتى الربع الثاني 2026، وفاق عدد الزيارات الافتراضية الـ 129 ألف زيارة، وتُمثل 50 % من إجمالي عدد الزيارات في العيادات الخارجية. ولفتت إلى أن فريق التدخل عند الأزمات، حيث تم تشكيل فريق متنقل للتدخل عند الأزمات، ليقدم الدعم النفسي خلال الأزمات في المستشفيات على مدار 24/7، وبالفعل قدم الفريق أكثر من 290 تدخلاً.

وعن خدمات الرعاية النفسية المنزلية، أجابت المؤسسة: «هذه النوع من الخدمات يتوفر للحالات المزمنة غير المستقرة للتأكد من التزام المريض بالعلاج، وتقليل نسبة الانتكاسة، بالإضافة لمساعدة أُسر المرضى في العناية بالمرضى وتقليل الضغوط النفسية عليهم، ونفّذت ما يفوق الـ 7.100 زيارة خلال 2021 – الربع الثاني من 2026».

وبالنسبة لمراكز الرعاية النهارية، أفادت المؤسسة أنها أنشئت لتقديم البرامج التأهيلية النفسية والاجتماعية والمهنية للمرضى، بحيث تكون سهلة الوصول للمرضى لتلقِّي العلاج والرعاية، فتوفّر المؤسسة البرامج التأهيلية النفسية والاجتماعية والمهنية للمرضى من خلال مركز بمستشفى الأمل للصحة النفسية، قدّمت الخدمة لـ 1.788 متعاملاً ونفّذت أكثر من 13.400 جلسة تأهيل.

وذكرت أن مبادرة بيوت منتصف الطريق، شغلت 3 فلل بمستشفى الأمل للصحة النفسية، وهي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، ويتم استخدامها لاستكمال خطة العلاج.

وحول نتائج تقديم الخدمات المجتمعية، كشفت المؤسسة أنه بلغت سعادة المتعاملين بالخدمات النفسية المجتمعية 95 %، وحدث تحسُّن ملحوظ بالتزام المرضى بالخطة العلاجية، حيث بلغ 93 % خلال العام 2025 مقارنة بالمستهدف 80 %.

كما أسهمت الخدمات المجتمعية، بتقليل دخول المرضى المسجلين في مركز الرعاية النهارية والخدمات المجتمعية للمستشفى.