المكتب الإعلامي لعجمان يختتم فعاليات «وكلاء الذكاء الاصطناعي»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

اختتم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان فعاليات مخيم «وكلاء الذكاء الاصطناعي» في مصفوت أحد برامجه ضمن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة 2026».

وشهد المخيم الذي نُظّم على مدى خمسة أيام واستهدف اليافعين من الجنسين من عمر 12 إلى 17 عاماً، إقبالاً كبيراً من المشاركين.

ووفر المخيم للمشاركين تجربة تدريبية عملية ركزت على تعريفهم بمفاهيم الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents)، عبر تصميم شخصيات رقمية ذكية، وبناء قواعد المعرفة، وتطوير نماذج أولية لمشروعات مبتكرة تستجيب لاحتياجات قطاعات مختلقة في الإمارة، بما يعزز التفكير الإبداعي والعمل الجماعي ومهارات حل المشكلات.

وتضمن المخيم أيضاً سلسلة ورش تطبيقية.