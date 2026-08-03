سعر الدولار مقابل الين يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-08-2026

انزلق سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم 157.50، وهو الهدف السعري الذي أشرنا إليه في التحليلات السابقة، في إشارة إلى تزايد الضغوط البيعية واستمرار ضعف الأداء على المدى القصير.

وجاء هذا التراجع مع استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع كسر خط اتجاه رئيسي صاعد، بينما تدعم مؤشرات القوة النسبية هذا السيناريو عبر استمرار الإشارات السلبية، ما يعزز احتمالات مواصلة الهبوط واستهداف مستويات دعم أدنى خلال الفترة القريبة المقبلة.