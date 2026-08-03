الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-08-2026

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سعر الدولار مقابل الين يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 01:21 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

انزلق سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم 157.50، وهو الهدف السعري الذي أشرنا إليه في التحليلات السابقة، في إشارة إلى تزايد الضغوط البيعية واستمرار ضعف الأداء على المدى القصير.

 

وجاء هذا التراجع مع استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع كسر خط اتجاه رئيسي صاعد، بينما تدعم مؤشرات القوة النسبية هذا السيناريو عبر استمرار الإشارات السلبية، ما يعزز احتمالات مواصلة الهبوط واستهداف مستويات دعم أدنى خلال الفترة القريبة المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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