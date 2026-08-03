أرباح «شاكر» تنخفض 73% إلى 5.32 مليون ريال بالربع الثاني من 2026

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - انخفض صافي أرباح شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر)، للربع الثاني من 2026 بنسبة 73% إلى 5.32 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 19.9 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، شهد إجمالي الربح انخفاضًا قدره 13.8% ليصل إلى 79.80 مليون ريال، ما يعكس تراجع مساهمة مشاريع قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف، والتغيرات في مزيج الإيرادات.
كما يعود انخفاض صافي الربح إلى انخفضاض الأرباح التشغيلية بنسبة 53.1% نتيجة تراجع إجمالي الربح وانخفاض مساهمة قطاع المشاريع، وقد عوّض ذلك جزئياً استمرارُ مبادرات تحسين التكاليف والإدارة المنضبطة للنفقات، فيما تأثر صافي الربح أيضًا بانخفاض حصة الأرباح من الشركات الزميلة، وبارتفاع طفيف في التكاليف التمويلية خلال الربع.
وحتى الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، سجّلت "شاكر" صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 29.60 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 47.10 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025.
ويعزى ذلك إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 9.4%، وتراجع الأرباح التشغيلية بنسبة 29.4%، ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الربح، رغم التقدم المستمر في تحسين التكاليف، وانضباط المشتريات، وكفاءة تخصيص الموارد.
وتأثر صافي الربح بانخفاض الربحية التشغيلية، إلى جانب تراجع حصة الأرباح من الشركات الزميلة، مع تعويض جزئي بفضل تركيز المجموعة المنصب على الإدارة المنضبطة للتكاليف.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، شهد إجمالي الربح انخفاضًا قدره 13.8% ليصل إلى 79.80 مليون ريال، ما يعكس تراجع مساهمة مشاريع قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف، والتغيرات في مزيج الإيرادات.
كما يعود انخفاض صافي الربح إلى انخفضاض الأرباح التشغيلية بنسبة 53.1% نتيجة تراجع إجمالي الربح وانخفاض مساهمة قطاع المشاريع، وقد عوّض ذلك جزئياً استمرارُ مبادرات تحسين التكاليف والإدارة المنضبطة للنفقات، فيما تأثر صافي الربح أيضًا بانخفاض حصة الأرباح من الشركات الزميلة، وبارتفاع طفيف في التكاليف التمويلية خلال الربع.
وحتى الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، سجّلت "شاكر" صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 29.60 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 47.10 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025.
ويعزى ذلك إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 9.4%، وتراجع الأرباح التشغيلية بنسبة 29.4%، ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الربح، رغم التقدم المستمر في تحسين التكاليف، وانضباط المشتريات، وكفاءة تخصيص الموارد.
وتأثر صافي الربح بانخفاض الربحية التشغيلية، إلى جانب تراجع حصة الأرباح من الشركات الزميلة، مع تعويض جزئي بفضل تركيز المجموعة المنصب على الإدارة المنضبطة للتكاليف.