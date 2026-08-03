خمسة قتلى و41 مفقودًا في حريق بعبّارة في إندونيسيا

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:57 صباحاً كتب شريف احمد - لقي خمسة أشخاص مصرعهم وفُقد 41 شخصًا، بعد اندلاع حريق في عبّارة كانت تقل 271 شخصًا أثناء إبحارها اليوم.

وأوضحت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ (باسارناس) أن القبطان أبلغ عن حريق أثناء إبحار السفينة من سورابايا، ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا وتقع في جاوة الشرقية، متجهة إلى ماكاسار في سولاويسي الجنوبية.

