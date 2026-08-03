العثور على 112 جثة تحت أنقاض غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، أمس، إنجاز عملية بحث تم خلالها انتشال جثامين 112 شخصاً من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. ونُفّذت العمليات على مدى أسبوعين تقريباً في منطقة سكنية، وفق بيان للدفاع المدني. ومن بين القتلى 40 طفلاً و38 امرأة وسبعة أشخاص من ذوي الإعاقة.

من جهتها، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تدعم فرق الدفاع المدني في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثث.

وقالت أماني الناعوق، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إن «البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين قضية إنسانية بالغة الأهمية»، مشيرة إلى أن هذه العمليات تتطلب وقتاً ومعدات وتنسيقاً بين جهات عدة.

وأكد المشرف العام على مشروع انتشال الجثث في الدفاع المدني، أن 157 جثة أخرى ما زالت مفقودة تحت أنقاض الموقع، واصفاً ظروف البحث بالصعبة للغاية، حيث يتعين على الفرق البحث يدوياً عبر الكتل الخرسانية والهياكل المعدنية المنهارة. ولا يزال من الصعب تحديد الحصيلة الدقيقة نظراً لحجم الدمار ومحدودية الوصول إلى العديد من المناطق.