استمرار احتواء تمدّد النيران في فار وجيروند الفرنسيتين

صعوبة الأحوال الجوية

استقرار الوضع

عودة السكان

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - يعمل عناصر الإطفاء الأحد على احتواء تمدّد النيران في منطقتي فار وجيروند في فرنسا، في مهمة يبدو أنها لن تنتهي قريبا حتّى لو بات الوضع مستقرّا في المناطق المتأثّرة بالحرائق.وفي فار بجنوب شرق فرنسا، لم يجر بعد احتواء تمدّد الحريق الذي اندلع الجمعة، بحسب ما قال المسؤول المحلي في جهاز الإطفاء إيريك غروان بعد ظهر الأحد، منبّها إلى أن إخماد ما تبقى من النيران "عمل سيمتدّ على أيام عدّة".تصعّب الأحوال الجوية عمل عناصر الإطفاء مع رياح متقبلة قد تصل سرعتها إلى 35 كيلومترا في الساعة وحرارة تتخطّى أحيانًا 36 درجة مئوية ورطوبة تراوح بين 15 و25%.وامتدّ هذا الحريق على حوالى 1800 هكتار.وفي 12 يومًا، أتت النيران في هذه المقاطعة على حوالى 6300 هكتار وتمّ إجلاء نحو 2500 شخص.وفي جيروند في جنوب غرب فرنسا، اجتاحت النيران 42 ألف هكتار في 11 يومًا، وبات الوضع "مستقرًا" الأحد بحسب السلطات المحلية.ولم تعد النيران تتمدّد منذ السبت، لكن الحريق لم يخمد بعد بحسب جهاز الإطفاء.تسنّى لجزء كبير من السكان الذين تمّ إجلاؤهم العودة إلى منازلهم ويتوقّع وصول عناصر إسعاف من أوكرانيا وليتوانيا وبولينيزيا لمؤازرة نظرائهم الفرنسيين.وقد يستمرّ إخماد النيران "حتّى أمطار الشتاء"، بحسب جهاز الإطفاء.ويساهم جفاف الغطاء النباتي، كما هي الحال في فرنسا منذ أشهر، في اندلاع الحرائق التي يفاقم التغير المناخي من حدّتها وتواترها.