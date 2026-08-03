استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 04:34 صباحاً كتب شريف احمد - استشهد فلسطيني متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة جباليا البلد شمالي قطاع غزة قبل أيام، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء يوم الأحد إلى 19.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان وأصيب 8 بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، خيمة للنازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

كما أصيبت طفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع، مخلفًا دمارًا واسعًا في ممتلكات الفلسطينيين. الاحتلال يصعّد غاراته وصعدت قوات الاحتلال أخيرًا غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في القطاع، شملت شققًا سكنية وعمارات ومركبات مدنية ومخيمات للنازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء وأسر بأكملها.