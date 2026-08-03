مركزه قرب السويس.. زلزال بقوة 5.6 يضرب القاهرة والمحافظات المصرية

أخبار متعلقة استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة عاجل | زلزال عنيف يضرب المدن المصرية

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 04:34 صباحاً كتب شريف احمد - تعرضت جمهورية مصر العربية إلى زلزال عنيف الساعة 3 فجر اليوم الاثنين، بلغت قوته 5.6 على مقياس ريختر.وجاء في بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: "سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والمتابعة للمعهد اليوم الاثنين الموافق 03/08/2026 هزة أرضية على بُعد 38 كيلومترًا من السويس على عمق 10 كيلومترات، بلغت قوتها 5.6 على مقياس ريختر، دون وقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات".وشعر عدد كبير من سكان القاهرة والمحافظات المصرية، بهزة أرضية قوية، تسبب فى حالة من الخوف لدى عدد كبير من المصريين.