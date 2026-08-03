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مركزه قرب السويس.. زلزال بقوة 5.6 يضرب القاهرة والمحافظات المصرية

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اليوم - القاهرة 0 تبليغ

مركزه قرب السويس.. زلزال بقوة 5.6 يضرب القاهرة والمحافظات المصرية

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 04:34 صباحاً كتب شريف احمد - تعرضت جمهورية مصر العربية إلى زلزال عنيف الساعة 3 فجر اليوم الاثنين، بلغت قوته 5.6 على مقياس ريختر.
وجاء في بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: "سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والمتابعة للمعهد اليوم الاثنين الموافق 03/08/2026 هزة أرضية على بُعد 38 كيلومترًا من السويس على عمق 10 كيلومترات، بلغت قوتها 5.6 على مقياس ريختر، دون وقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات".

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وشعر عدد كبير من سكان القاهرة والمحافظات المصرية، بهزة أرضية قوية، تسبب فى حالة من الخوف لدى عدد كبير من المصريين.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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