أخبار من السعودية.. 400 جراحة.. تنفيذ مشروع "نور السعودية" لمكافحة العمى في عدن

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة عدن، المقام خلال الفترة من 20 حتى 29 يونيو، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وقدّم الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة عددًا من الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين من الأسر الأشد احتياجًا، تضمنت إجراء 400 عملية جراحية مختصة لإزالة المياه البيضاء تكللت جميعها بالنجاح التام، إذ شملت العمليات تقنيتَي "الفاكو" (PHACO) و"الإيكسي" (ECCE) للأطفال والبالغين.
إلى جانب تقديم خدمات المعاينة الطبية الشاملة لـ 1,566 فردًا بمختلف الفئات العمرية.
وشملت الخدمات المقدمة صرف الأدوية المتنوعة لـ 1,566 فردًا، وصرف 1,000 نظارة طبية للمستفيدين، بما يسهم في تخفيف معاناتهم.
وقدّم الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة عددًا من الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين من الأسر الأشد احتياجًا، تضمنت إجراء 400 عملية جراحية مختصة لإزالة المياه البيضاء تكللت جميعها بالنجاح التام، إذ شملت العمليات تقنيتَي "الفاكو" (PHACO) و"الإيكسي" (ECCE) للأطفال والبالغين.
إلى جانب تقديم خدمات المعاينة الطبية الشاملة لـ 1,566 فردًا بمختلف الفئات العمرية.
وشملت الخدمات المقدمة صرف الأدوية المتنوعة لـ 1,566 فردًا، وصرف 1,000 نظارة طبية للمستفيدين، بما يسهم في تخفيف معاناتهم.