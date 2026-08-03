أخبار من السعودية.. طقس الاثنين.. حار الى شديد الحرارة واستمرار الرياح المثيرة للأتربة

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة أن يبقى الطقس حارًا الى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، قد تصل الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل الى جازان.

في حين لا يزال تأثير العوالق الترابية على المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق خاصة الجنوبية منها، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، كما تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية في المساء بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.

تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن.

ويصاحبها ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.

وتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 7 مساء.

يشمل التنبيه: الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في: رياح نشطة تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

