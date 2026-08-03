أخبار من السعودية.. تجمع الرياض الصحي الأول ينفذ نحو 2,9 مليون موعد صحي خلال 6 أشهر

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - سجل تجمع الرياض الصحي الأول خلال النصف الأول من عام 2026 تنفيذ 2,893,656 موعدًا صحيًا عبر منشآت الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، في مؤشر يعكس تكامل منظومة الخدمات الصحية واستمرارية تقديم الرعاية للمستفيدين، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية في مختلف مستوياتها.

وبلغ إجمالي خدمات الرعاية الصحية الأولية 1,763,921 زيارة، فيما بلغ إجمالي مواعيد المستشفيات 1,129,735 موعدًا، بما يعكس كفاءة منظومة المواعيد وتكامل مستويات الرعاية الصحية في التجمع.

وفي قطاع الرعاية الصحية الأولية، تصدر برنامج الفحص الاستكشافي للأمراض المزمنة الخدمات المقدمة بـ 493,802 مستفيد، تلاه مراكز الرعاية العاجلة بـ 108,734 زيارة. مراكز طب الأسنان فيما شملت الخدمات أيضًا مراكز طب الأسنان، والعيادات الاستشارية، وعيادة المدرب الصحي، وبرنامج الفحص الاستكشافي لسرطان القولون، وبرنامج الفحص الاستكشافي لسرطان الثدي، وعيادات فحص ما قبل الزواج، وعيادة فحص التوظيف «اللياقة المهنية».

وفي المستشفيات، بلغ إجمالي المواعيد 1,129,735 موعدًا، تصدرتها عيادات النساء والولادة ب148,877 موعدًا، تلتها عيادات جراحة العظام ب130,046 موعدًا، فيما شملت المواعيد أيضًا عيادات الباطنية، والعلاج الطبيعي، والجراحة العامة.