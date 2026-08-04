إجراء أول تجربة لإزالة الألغام البحرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - أجرت البحرية اليابانية أول تجربة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة في عمليات إزالة الألغام البحرية، وذلك في قاعدة بحرية بمدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وشاركت في التجربة كاسحة الألغام اليابانية "أونجين"، إلى جانب طائرات ومسيرات بحرية ومركبة ذاتية القيادة تحت الماء، فيما تولى نظام للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات الطقس والتيارات البحرية وتوجيه العمليات لتحديد مواقع الألغام المحاكاة.

وأظهرت التجربة فاعلية التكامل بين الذكاء الاصطناعي والطواقم البشرية والأنظمة غير المأهولة.