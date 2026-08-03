اصطدام مروحيتين خلال إخماد حرائق عنيفة في غابات اليونان

حرائق الغابات في اليونان

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:57 صباحاً كتب شريف احمد - اصطدمت مروحيتان، الأحد، في أثناء مشاركتهما في عمليات إخماد حرائق غابات واسعة النطاق في اليونان، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء.وقال الجهاز في بيان إن فرق الإنقاذ باشرت عملية للعثور على طاقمي المروحيتين، في ظل استمرار الحرائق التي تضرب البلاد منذ نحو أسبوع.وأتت الحرائق، بحسب المعطيات المتاحة، على أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، ما دفع السلطات إلى تكثيف عمليات مكافحة النيران والحد من انتشارها.ومنذ أمس يواصل مئات عناصر الإطفاء في اليونان جهودهم لإنقاذ منطقة سياحية ساحلية معروفة في شمال غرب أثينا، بينما تعصف رياح قوية بالبلاد وتعرقل عمليات السيطرة على الحرائق.ويعمل أكثر من 300 عنصر في منطقة بورتو جيرمينو التي تبعد حوالى 70 كيلومترا شمال غرب أثينا في منطقة فيوتيا.