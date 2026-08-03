ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.2% في مستهل تعاملات اليوم الأحد

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.2% عند 10612 نقطة، وبتداولات بلغت، 88.6 مليون ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 4 ملايين سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.45 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات: رعاية، وتبوك الزراعية، واللجين، والأندية للرياضة، وأسترا الصناعية، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: كيمانول، وكاتريون، وسابك للمغذيات الزراعية، واتحاد اتصالات، وجزيرة تكافل، الأكثر انخفاضا.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 4 ملايين سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.45 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 144 شركةارتفعت أسهم 144 شركة في مستهل تعاملات اليوم، فيما انخفضت 77، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: رعاية، وتبوك الزراعية، واللجين، والأندية للرياضة، وأسترا الصناعية، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: كيمانول، وكاتريون، وسابك للمغذيات الزراعية، واتحاد اتصالات، وجزيرة تكافل، الأكثر انخفاضا.