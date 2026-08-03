الاقتصاد

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.2% في مستهل تعاملات اليوم الأحد

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.2% في مستهل تعاملات اليوم الأحد

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.2% عند 10612 نقطة، وبتداولات بلغت، 88.6 مليون ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 4 ملايين سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.45 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 144 شركة

ارتفعت أسهم 144 شركة في مستهل تعاملات اليوم، فيما انخفضت 77، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: رعاية، وتبوك الزراعية، واللجين، والأندية للرياضة، وأسترا الصناعية، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: كيمانول، وكاتريون، وسابك للمغذيات الزراعية، واتحاد اتصالات، وجزيرة تكافل، الأكثر انخفاضا.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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