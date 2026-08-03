«جبل عمر» تتحول للربحية بـ158 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - تحولت شركة جبل عمر للربحية في الربع الثاني من 2026 بـ158 مليون ريال، مقابل خسائر بـ42 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بنسبة 476% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
- ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 96 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الفنادق.
- تراجع مخصص الهبوط في القيمة بمبلغ 120 مليون ريال.
- انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 67 مليون ريال، ويعزى ذلك إلى انخفاض متوسط تكلفة التمويل وأرصدة الديون بالإضافة الى تسوية محاسبية لمرة واحدة تتعلق بإعادة تمويل تسهيلات قرض.
مع الإشارة إلى أن مخصص الزكاة ارتفع بمبلغ 90 مليون في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي شمل ارباحا غير متكررة نتيجة تسوية التزامات الزكاة الخاصة بالسنوات السابقة.
يعود سبب ارتفاع صافي الربح بنسبة 35% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تراجع مخصص الهبوط في القيمة، وكذلك انخفاض تكاليف التمويل وذلك نتيجة تسوية محاسبية لمرة واحدة تتعلق بإعادة تمويل تسهيلات قرض.
ووفقا للبيان، يعود سبب انخفاض صافي الربح بنسبة 70% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى تسجيل أرباح استثنائية خلال الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة بيع أرض بالإضافة إلى عكس في مخصص الزكاة. كما انخفض صافي الربح نتيجة ارتفاع مصروف اهلاك العقارات بمبلغ 35 مليون ريال (وهو بند غير نقدي)، وذلك بسبب بدء تشغيل فندق روتانا خلال الفترة الحالية.
وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا بالعوامل التالية:
- ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 82 مليون ريال ، نتيجة ارتفاع ايرادات الفنادق.
- انخفاض مخصص الهبوط في القيمة بمبلغ 206 مليون ريال.
- انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 98 مليون ريال، ويعزى ذلك إلى انخفاض متوسط تكلفة التمويل وأرصدة الديون بالإضافة الى تسوية محاسبية لمرة واحدة تتعلق بإعادة تمويل تسهيلات قرض.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بنسبة 476% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
- ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 96 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الفنادق.
- تراجع مخصص الهبوط في القيمة بمبلغ 120 مليون ريال.
- انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 67 مليون ريال، ويعزى ذلك إلى انخفاض متوسط تكلفة التمويل وأرصدة الديون بالإضافة الى تسوية محاسبية لمرة واحدة تتعلق بإعادة تمويل تسهيلات قرض.
مع الإشارة إلى أن مخصص الزكاة ارتفع بمبلغ 90 مليون في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي شمل ارباحا غير متكررة نتيجة تسوية التزامات الزكاة الخاصة بالسنوات السابقة.
يعود سبب ارتفاع صافي الربح بنسبة 35% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تراجع مخصص الهبوط في القيمة، وكذلك انخفاض تكاليف التمويل وذلك نتيجة تسوية محاسبية لمرة واحدة تتعلق بإعادة تمويل تسهيلات قرض.
ووفقا للبيان، يعود سبب انخفاض صافي الربح بنسبة 70% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى تسجيل أرباح استثنائية خلال الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة بيع أرض بالإضافة إلى عكس في مخصص الزكاة. كما انخفض صافي الربح نتيجة ارتفاع مصروف اهلاك العقارات بمبلغ 35 مليون ريال (وهو بند غير نقدي)، وذلك بسبب بدء تشغيل فندق روتانا خلال الفترة الحالية.
وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا بالعوامل التالية:
- ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 82 مليون ريال ، نتيجة ارتفاع ايرادات الفنادق.
- انخفاض مخصص الهبوط في القيمة بمبلغ 206 مليون ريال.
- انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 98 مليون ريال، ويعزى ذلك إلى انخفاض متوسط تكلفة التمويل وأرصدة الديون بالإضافة الى تسوية محاسبية لمرة واحدة تتعلق بإعادة تمويل تسهيلات قرض.