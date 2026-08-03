أرباح «اللجين» تقفز 639% إلى 91.87 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة اللجين في الربع الثاني من 2026 بنسبة 639% إلى 91.87 مليون ريال، مقابل 12.43 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى الأسباب الرئيسية التالية:
1. ارتفاع الإيرادات بنسبة 71٪.
2. ارتفاع الحصة من أرباح المشروع المشترك (شركة ناتبت شولمان - لمركبات البولي بروبيلين).
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح على أساس ربعي إلى الأسباب الرئيسية التالية:
1. ارتفاع الإيرادات بنسبة 64٪.
2. ارتفاع الحصة من أرباح المشروع المشترك (شركة ناتبت شولمان - لمركبات البولي بروبيلين).
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول إلى الأسباب الرئيسية التالية:
1. ارتفاع الإيرادات بنسبة 60٪.
2. ارتفاع الحصة من أرباح المشروع المشترك (شركة ناتبت شولمان - لمركبات البولي بروبيلين).
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى الأسباب الرئيسية التالية:
1. ارتفاع الإيرادات بنسبة 71٪.
2. ارتفاع الحصة من أرباح المشروع المشترك (شركة ناتبت شولمان - لمركبات البولي بروبيلين).
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح على أساس ربعي إلى الأسباب الرئيسية التالية:
1. ارتفاع الإيرادات بنسبة 64٪.
2. ارتفاع الحصة من أرباح المشروع المشترك (شركة ناتبت شولمان - لمركبات البولي بروبيلين).
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول إلى الأسباب الرئيسية التالية:
1. ارتفاع الإيرادات بنسبة 60٪.
2. ارتفاع الحصة من أرباح المشروع المشترك (شركة ناتبت شولمان - لمركبات البولي بروبيلين).