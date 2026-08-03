ارتفاع أرباح «ثوب الأصيل» 65.8% إلى 15.3 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة ثوب الأصيل في الربع الثاني من 2026 بنسبة 65.8% إلى 15.3 مليون ريال، مقابل 9.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى نمو المبيعات والتحسن النسبي في هامش الربح نتيجة ارتفاع مساهمة مبيعات الأصناف ذات الربحية الأعلى.
وتضمنت الأسباب: تحقيق أرباح استثمارية خلال الربع الحالي مما ساهم في ارتفاع صافي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي 2026 مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض المبيعات الناتج عن موسمية النشاط.
ووفقا للبيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 13.13% إلى: نمو المبيعات بنسبة 14.04%، إلى جانب التحسن النسبي في هامش الربح الناتج من مبيعات أصناف عالية الربحية.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى نمو المبيعات والتحسن النسبي في هامش الربح نتيجة ارتفاع مساهمة مبيعات الأصناف ذات الربحية الأعلى.
وتضمنت الأسباب: تحقيق أرباح استثمارية خلال الربع الحالي مما ساهم في ارتفاع صافي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي 2026 مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض المبيعات الناتج عن موسمية النشاط.
ووفقا للبيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 13.13% إلى: نمو المبيعات بنسبة 14.04%، إلى جانب التحسن النسبي في هامش الربح الناتج من مبيعات أصناف عالية الربحية.