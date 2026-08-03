صربيا تعاني جراء جفاف نهر الدانوب.. ماذا يحدث؟

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أدّى تراجع منسوب مياه نهر الدانوب بمستويات قياسية جراء الجفاف وموجات الحر، إلى تقليص حاد في إنتاج الطاقة الكهرومائية في صربيا، إذ تراجع تشغيل محطتي "دجرداب 1" و"دجرداب 2" إلى 20% و30% فقط من قدرتهما، ما دفع السلطات إلى دعوة السكان لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضحت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا دجيدوفيتش هاندانوفيتش، أن الأشهر الأخيرة سجلت أدنى معدلات إنتاج للمحطتين اللتين تؤمنان نحو 18% من كهرباء البلاد منذ بدء تشغيلهما في سبعينيات القرن الماضي، وذلك إثر انخفاض تدفق المياه إلى مستويات تماثل الأدنى تاريخيًا.

وامتد التأثير المباشر للأزمة إلى القطاع الزراعي، إذ أُجبرت السلطات على توقيف مضخة مائية رئيسية تغذي شبكة قنوات يبلغ طولها 960 كيلومترًا تخدم أكثر من مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة شمال البلاد. تأثير على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الإقليمي، ألقت الأزمة بظلالها على دول الجوار، إذ تأثر إنتاج الكهرباء في رومانيا وبلغاريا، بينما أعلنت المجر وقف تشغيل محطتها النووية في "باكس"، في وقت يرتفع فيه الطلب على الطاقة لمواجهة موجة الحر الشديدة.