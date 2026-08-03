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السودان.. مقتل 35 شخصًا في ضربة بطائرات مسيرة في دارفور

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أ ف ب - الخرطوم 0 تبليغ

  • السودان.. مقتل 35 شخصًا في ضربة بطائرات مسيرة في دارفور 1/2
  • السودان.. مقتل 35 شخصًا في ضربة بطائرات مسيرة في دارفور 2/2

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:57 صباحاً كتب شريف احمد - أسفرت ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزوايا بشمال دارفور عن مقتل 35 شخصا على الأقل.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت المجموعة التي توثّق الانتهاكات المرتكبة في النزاع الدامي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بيان.

حرب الجيش السوداني والدعم السريع

وذكرت أنه وفقا للمعلومات الأولية، أسفرت الضربة عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصًا وإصابة آخرين، كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها.
ولفتت إلى أنه "بحسب المعلومات المتوفرة، نُفذ الهجوم بواسطة طائرات مسيّرة في وقت كانت فيه المحكمة تشهد تجمعا للمدنيين للنظر في عدد من القضايا والنزاعات المحلية".
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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