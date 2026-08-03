الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.1% اليوم الأحد

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.1% اليوم الأحد

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 1.1%، عند 10705نقاط، وبتداولات بلغت، 3.7 مليار ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 176.8 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.45 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 200 شركة

ارتفعت أسهم 200 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 59، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: لازوردي، ورعاية، ورتال، وبوبا العربية، والتعاونية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: كيمانول، وعلم، وتكوين، وكاتريون، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر انخفاضا.

السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 21895 نقطة، وبتداولات بلغت، 8 ملايين ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.67 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 37.87 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 32 شركة في نهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 23، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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