مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.1% اليوم الأحد

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 1.1%، عند 10705نقاط، وبتداولات بلغت، 3.7 مليار ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 176.8 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.45 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات: لازوردي، ورعاية، ورتال، وبوبا العربية، والتعاونية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: كيمانول، وعلم، وتكوين، وكاتريون، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.67 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 37.87 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 32 شركة في نهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 23، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 176.8 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.45 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 200 شركةارتفعت أسهم 200 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 59، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: لازوردي، ورعاية، ورتال، وبوبا العربية، والتعاونية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: كيمانول، وعلم، وتكوين، وكاتريون، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر انخفاضا.
السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 21895 نقطة، وبتداولات بلغت، 8 ملايين ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.67 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 37.87 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 32 شركة في نهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 23، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.