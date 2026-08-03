سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 03-08-2026

هبط سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي وأجبره على الارتداد، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات السلبية منها ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.