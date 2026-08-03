الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتقدم قليلاً بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 03-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتقدم قليلاً بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 03-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتقدم قليلاً بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 03-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 01:24 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 1.4000، ما أكسب الزوج بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع عودة توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا