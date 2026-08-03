سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتقدم قليلاً بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 03-08-2026

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 1.4000، ما أكسب الزوج بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع عودة توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها.