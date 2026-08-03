الاقتصاد

سعر سهم مجموعة تيكوم (TECOM) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 03-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم مجموعة تيكوم (TECOM) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 03-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم مجموعة تيكوم (TECOM) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 03-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-02 23:38 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.02

تراجع قليلاً سعر سهم مجموعة تيكوم (TECOM) في تداولات تتسم بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ويتحرك السهم حول محور متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ما يضاعف من الضغوط الإيجابية حول السهم.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 3.29 درهم، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 3.54 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا