سعر سهم مجموعة تيكوم (TECOM) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 03-08-2026

تراجع قليلاً سعر سهم مجموعة تيكوم (TECOM) في تداولات تتسم بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ويتحرك السهم حول محور متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ما يضاعف من الضغوط الإيجابية حول السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 3.29 درهم، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 3.54 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد