الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يتخطى هدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-08-2026

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سعر النفط خام برنت يتخطى هدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 02:43 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

انزلق سعر النفط خام برنت (BRENT) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السعر بهذا الانخفاض مستوى الدعم 84.00$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، بالإضافة لوجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ينذر بتعميق تلك الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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