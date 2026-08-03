سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 03-08-2026

يحافظ سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج جني أرباحه واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد مكاسب الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.