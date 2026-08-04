الاقتصاد

سعر سهم المواساة (4002) يصل لمنطقة مفصلية ستحدد مصيره القادم – توقعات اليوم – 04-08-2026

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سعر سهم المواساة (4002) يصل لمنطقة مفصلية ستحدد مصيره القادم – توقعات اليوم – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 03:31 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

مدد سعر سهم شركة المواساة للخدمات الطبية (4002) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة محدودة في أحجام التداول، ليصل السهم بارتفاعه الأخير إلى مهاجمة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

ما يضاعف من أهمية تلك المنطقة كمقاومة مفصلية ستحدد مصير اتجاه السهم القادم على المدى القريب، ونلاحظ في الخلفية من كل هذا دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السهم، في إشارة إلى فقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي المحيط بالسهم.

 

لهذا فتوقعاتنا تقف على الحياد انتظاراً لسلوك سعر السهم حيال مستوى المقاومة المفصلي 63.75 ريال، ففي حال تماسك تلك المقاومة سيعيد الضغوط السلبية على السهم لينخفض مستهدفاً مستوى الدعم 59.45 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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