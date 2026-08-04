مؤشر سوق الأسهم السعودية ينخفض 0.2% في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 10689 نقطة، وبتداولات بلغت، 152.7 مليون ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.5 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.5 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات: ليفا، والدرع العربي، وهرفي للأغذية، وتكوين، والأصيل، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم: شاكر، والأول، وسال، وأسمنت الشرقية، وكيمانول، الأكثر انخفاضا.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.5 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.5 تريليون ريال.
انخفاض أسهم 118 شركةانخفضت أسهم 118 شركة في مستهل تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 112، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: ليفا، والدرع العربي، وهرفي للأغذية، وتكوين، والأصيل، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم: شاكر، والأول، وسال، وأسمنت الشرقية، وكيمانول، الأكثر انخفاضا.