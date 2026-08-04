الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية ينخفض 0.2% في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مؤشر سوق الأسهم السعودية ينخفض 0.2% في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 10689 نقطة، وبتداولات بلغت، 152.7 مليون ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.5 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.5 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 118 شركة

انخفضت أسهم 118 شركة في مستهل تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 112، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: ليفا، والدرع العربي، وهرفي للأغذية، وتكوين، والأصيل، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم: شاكر، والأول، وسال، وأسمنت الشرقية، وكيمانول، الأكثر انخفاضا.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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