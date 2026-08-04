أرباح «ليفا» تقفز 171% إلى 9.25 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة ليفا للتأمين في الربع الثاني من 2026 بنسبة 171% إلى 9.25 مليون ريال، مقارنة بـ3.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

حققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة قدره 9,256 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنةً بـ 3,415 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مايلي:

• زيادة في إيرادات خدمات التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 15,279 مليون ريال نتيجة نمو الأعمال.

• نمو صافي دخل الاستثمارات خلال الربع الحالي بنسبة 30%، حيث بلغ 11,189 مليون ريال، مقارنةً بـ 8,606 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقد قابل هذا الارتفاع جزئيًا ما يلي:

• زيادة صافي المصاريف الناتجة من عقود إعادة التأمين المبرمة خلال الربع الحالي (32,233 مليون ريال) بمقدار 6,618 مليون ريال مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق (25,615 مليون ريال)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصة إعادة التأمين من أقساط التأمين المسندة خلال الربع الحالي.

• ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي بمقدار 3,071 مليون ريال.

• ارتفاع مخصص الزكاة خلال الربع الحالي بمقدار 1,388 مليون ريال.

حققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة 9,256 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنةً بـ 7,231 مليون ريال في الربع السابق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 6,200 مليون ريال، نتيجةً للنمو في إيرادات التأمين.

حققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة للفترة الحالية 19,087 مليون ريال، مقارنةً بـ 6,510 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 193.2%.

كما بلغ صافي الدخل بعد الزكاة 16,487 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنةً بـ 5,257 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 213.6%.

ويعود هذا الارتفاع في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى مايلي:

• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الفترة الحالية 8,522 مليون ريال، مقارنةً بـ (4,848) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 275.8%.

• بلغ إجمالي دخل الاستثمارات 21,192 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنةً بـ 17,492 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 21.2%.

وقد قابل هذا الارتفاع في صافي الربح جزئيًا ما يلي:

• بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى 8,622 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنةً بـ 5,939 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 45.2%.

• ارتفع مخصص الزكاة خلال الفترة الحالية بمقدار 1,347 مليون ريال.