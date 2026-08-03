الصحة والتعليم يعتمدان شراكة لتعزيز الصحة المدرسية

انعقد بالقاعة الكبرى بوزارة الصحة اليوم اجتماع مجلس الصحة المدرسية تحت شعار “مجلس الصحة المدرسية شراكة فاعلة لتعزيز صحة الطلاب”، برعاية وكيل وزارة الصحة الاتحادية دكتور علي بابكر سيد أحمد وتشريف وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية دكتور أحمد خليفة عمر، وبمشاركة الإدارات المختصة بالرعاية الصحية الأساسية وتعزيز الصحة والصحة المدرسية.

أكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية دكتور علي بابكر أهمية دور وزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام في المرحلة المقبلة لمكافحة إفرازات الحرب وتعزيز الصحة المدرسية، مشددًا على ضرورة مذكرات التفاهم مع الجهات ذات الصلة، وتفعيل المدرسة المنتجة و اهمية زيارات المؤسسات الصحية لرفع الوعي، معلنًا عن جائزة التميز الصحي للمؤسسات المهتمة بقضايا الصحة.

من جانبه عبّر وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية دكتور أحمد خليفة عن سعادته بالتنسيق الكبير مع وزارة الصحة الاتحادية، مؤكدًا أن الإنسان هو أهم مورد ويجب الاهتمام به ورفع درجة وعيه، مشيرًا إلى أن قضايا التعليم والصحة تمثل أمنًا دوليًا، معلنًا استعداد وزارته لدعم برامج الصحة المدرسية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية دكتور مصعب صديق أن عودة اجتماع مجلس الصحة المدرسية يمثل فتحًا مهمًا، مؤكدًا أن صحة الأطفال والأمهات هي هدف استراتيجي ضمن خطة الوزارة الخمسية لتعافي النظام الصحي، مشيدًا بدور المعلمين في إيصال المعلومات الصحية.

كما أكدت مدير إدارة تعزيز الصحة الأستاذة تودد عبدالله أن الاجتماع يمثل مسؤولية مشتركة بعد توقف دام ثلاث سنوات، داعية إلى توفير بيئة مدرسية صحية وبناء جيل معافى،

فيما شدد مدير إدارة الصحة المدرسية الأستاذ أبوعبيدة محمد عثمان على أهمية تفعيل المجلس وتنفيذ خطط مشتركة تشمل الرعاية الصحية الأساسية، البيئة المدرسية، مياه الشرب، التوعية والتثقيف الصحي، الدعم النفسي والاجتماعي، والتغذية المدرسية.

سونا