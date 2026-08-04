حرائق الغابات في واشنطن.. تدمير 700 مبنى ونزوح 64 ألف شخص

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 08:53 صباحاً كتب شريف احمد - دمرت حرائق غابات مستعرة في ضواحي سبوكان بولاية واشنطن لليوم الثالث على التوالي، ما لا يقل عن 700 مبنى.

وأجبرت الحرائق عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم داخل وحول ثاني أكبر مدينة من حيث ‌عدد السكان في الولاية، وفق ما ‌أفاد مسؤولون يوم الاثنين.

وتُعد هذه المجموعة المكونة من ثلاث حرائق أولوية قصوى لعمليات مكافحة الحرائق في الولايات المتحدة ككل، بما في ذلك منطقة شمال غرب ?المحيط الهادئ التي تعاني من الجفاف، حيث تشتعل العشرات من حرائق الغابات ‌الكبرى منذ أسابيع، مما يؤدي إلى تدهور جودة الهواء في منطقة واسعة.



وأتت حرائق منطقة سبوكان على أكثر من ثمانية آلاف فدان منذ اندلاعها يوم السبت، داخل وحول ضواحي المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 230 ألف نسمة.

وأفاد المتحدث باسم مركز قيادة الطوارئ بنجامين كوسيل، أن أوامر إخلاء فوري صدرت ‌لحوالي 64 ألف شخص حتى يوم الاثنين، مقابل أربعة آلاف شخص في ?اليوم السابق.

وأوضح أن ما لا يقل عن 700 مبنى اشتعلت فيه النيران معظمها في المناطق السكنية، وأظهرت عمليات ‌المسح الجوية بالأشعة تحت الحمراء، احتمال تضرر أو ?تدمير 400 مبنى آخر بما في ذلك المنازل.