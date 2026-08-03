وزارة الطاقة.. قطع غيار محطة سد مروي متوقع وصولها من خارج البلاد خلال 3 أيام

????????????????????????????????????????????????????????? وزارة الطاقة والنفط تقول إن قطع غيار محطة سد مروي المتأثرة بالحريق متوقع وصولها من خارج البلاد خلال 3 أيام وتضيف أنها وفرت بعض التغذيات البديلة لقطاعات كبيرة من المرافق الإستراتيجية وبعض الأحياء السكنية بولاية الخرطوم وذلك عبر استغلال المتاح من التوليد وإدارة الشبكة القومية.

الجزيرة

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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