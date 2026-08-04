سعر سهم زجاج (2150) يشهد انفراج فني يفتح الأفق نحو الصعود – توقعات اليوم – 04-08-2026

قفز سعر سهم شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (2150) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

وتعزز هذه الصورة الإيجابية سيادة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، حيث يتحرك السهم بمحاذاة خط ميل يدعم مساره، في حين تعكس مؤشرات القوة النسبية إشارات إيجابية متوالية، مما يؤكد تماسك الزخم الشرائي ويدعم احتمالية امتداد المكاسب في المرحلة القادمة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 35.75 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 39.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد