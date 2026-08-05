ارتفاع أسعار النفط بعد تجدد الهجمات والتطورات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء بعدما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن هجوم صاروخي استهدف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، ما أضعف الآمال بشأن تهدئة الصراع مع إيران واستئناف حركة الشحن وإمدادات النفط في المنطقة.

وصعدت عقود خام برنت بمقدار 1.51 دولار، أو 1.9%، إلى 80.87 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتًا، أو 1.19%، إلى 76.67 دولارًا للبرميل.

الهجوم يعيد المخاوف بشأن الإمدادات وحركة الملاحة

وقال الحوثيون إنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية قبالة ميناء ينبع، أحد أهم موانئ تصدير النفط الخام السعودي، وهو ما دعم أسعار النفط بينما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية.

محادثات السلام والإمدادات تحت المجهر

جاء الارتفاع بعد يوم من هبوط النفط بأكثر من 5% إثر تصريحات قطرية عن إحراز تقدم في جهود الوساطة لإنهاء الحرب، ما دفع خام برنت للإغلاق دون 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 13 يوليو.

وفي المقابل، نفت طهران وجود محادثات سلام جارية، خلافًا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقبل اندلاع الحرب، كان نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع مخزونات نواتج التقطير، في حين واصلت الصين تخفيف القيود المفروضة على صادرات الوقود خلال أغسطس.