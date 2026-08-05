الدولار يستقر مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

استقر الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل متابعة التطورات الجيوسياسية فضلاً عن ترقب بيانات الوظائف الأمريكية.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار في تمام الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش عند مستوى 99.8 نقطة بعدما لامس أدنى مستوى له في ستة أسابيع خلال جلسة الاثنين.

تراجع النفط يضغط على الدولار

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع مع تراجع الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن بعد انخفاض أسعار النفط وتزايد الآمال بإحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت الضغوط على الدولار مع عودة أسعار النفط للتداول قرب 80 دولارًا للبرميل، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن إدارته أجرت "مناقشات جيدة للغاية" مع إيران، وهو ما قلل من إقبال المستثمرين على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا.

كما أسهم انخفاض أسعار النفط في تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر، إذ انخفضت احتمالات الزيادة إلى أقل قليلًا من 60%، مقارنة بنحو 70% في بداية الأسبوع، مما شكل عاملًا إضافيًا ضغط على العملة الأمريكية.

بيانات الوظائف الأمريكية

تتجه أنظار المستثمرين الآن إلى تقرير الوظائف الأمريكية الشهري المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي يُنتظر أن يوفر مؤشرات مهمة بشأن قوة سوق العمل ومسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

كما ستصدر في وقت لاحق اليوم بيانات مؤشر إيه دي بي لوظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة عن شهر يوليو تموز الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، لكن معارضة ثلاثة أعضاء داخل لجنة السوق المفتوحة منحت انطباعاً للأسواق بنبرة تشددية.

ونتيجة لذلك، زادت احتمالات توقعات الأسواق بأن الفيدرالي ربما يتجه نحو رفع معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول القادم.