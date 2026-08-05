شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ ذروة 4 أسابيع وسط ترقب اتفاق بشأن مضيق هرمز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل التراجع في سوق الصرف الأجنبي

•أسعار النفط تعمق خسائرها إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

•واشنطن وطهران يقتربان من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.5% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في أربعة أسابيع ،وسط تحسن واضح في مستويات الطلب على المعدن النفيس،وبدعم تراجع الدولار وهبوط النفط مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز.



يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة، والتي ستوفر إشارات أوضح حول مسار السياسة النقدية وتوقيت أي تحركات مستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.5% إلى (4,179.58$) الأعلى منذ 7 يوليو الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,077.22$) ، و سجلت أدنى مستوي عند (4,065.55$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.55% ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل تراجع التوترات الأمريكية الإيرانية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.15% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هبوط الدولار وسط تحسن المعنويات في الأسواق العالمية ،في ظل التقارير الإعلامية التي تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بأكثر من 0.5% ،لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلةً أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ،بفضل انحسار مخاوف سلامة الإمدادات العالمية مع اقتراب إعادة فتح مضيق هرمز وتوقف الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



ومما لا شك فيه أن تراجع أسعار النفط العالمية يقلص مخاوف تسارع التضخم، الأمر الذي يدعم فرضية احتفاظ البنوك المركزية بأدوات السياسة النقدية دون أي تغيير لفترة طويلة هذا العام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيع اتفاق مؤقت برعاية سلطنة عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز لضمان تدفق إمدادات الطاقة.



•وأعلنت كل من واشنطن والدوحة عن إحراز تقدم في جهود الوساطة، مع استمرار تبادل المقترحات بين الوسطاء وإيران.



•أكدت طهران أن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز تتقدم، لكنها نفت وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.



•تقارير :تدرس إيران السماح لأوروبا بإزالة الألغام في مضيق هرمز.



•تشير معظم التوقعات إلى إمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن تهدئة الأزمة وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز اليوم الأربعاء أو غداً الخميس.



•وصف الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، المحادثات الحالية بأنها "الفرصة الأخيرة" لطهران لإبرام تسوية تنهي الصراع المستمر منذ 5 أشهر.



•أعلن الرئيس الإيراني ،مسعود بيزشكيان، أن بلاده تدافع عن حدودها ولا تسعى لتوسيع نطاق الحرب.



الفائدة الأمريكية

•قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، إنها تبقي «منفتحة ذهنيًا» بشأن ما ينتظر السياسة النقدية، في ظل نظرة مستقبلية قد تتطلب رفع أسعار الفائدة.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر من 35% إلي 43% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 65% إلى 57%.



•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 14% إلى 18%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 86% إلى 82%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•تصدر على مدار الأسبوع المزيد من البيانات الهامة جدًا عن سوق العمل الأمريكي، تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات وظائف الشركات الأمريكية الخاصة لشهر يوليو، وغداً الخميس تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،ويوم الجمعة يصدر تقرير الوظائف لشهر يوليو.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": بدأ الذهب فى التحرر من النطاق العرضي مستفيدًا من تراجع الدولار وهبوط النفط وسط تقارير إعلامية تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق.



مع انحسار مخاوف التضخم وصدور المزيد من البيانات الضعيفة عن سوق العمل الأمريكي ،ستتفاقم خسائر الدولار وهو ما سيوفر المزيد من الصعود فى أسعار الذهب والمعادن الأخرى.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الثلاثاء بنحو 3.43 طن متري، ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,009.30 طن متري ،مرتدًا من إجمالي 1,005.87 طن متري "الذي يعد أدنى مستوى منذ 17 يوليو الماضي".