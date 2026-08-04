أرباح «سيسكو القابضة» تقفز 196% إلى 59.2 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - قفز صافي أرباح شركة البنى التحتية المستدامة (سيسكو القابضة) للربع الثاني من العام 2026 بنسبة 196% إلى 59.2 مليون ريال، مقابل 20 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2025.
ويُعزى ذلك إلى الارتفاع الكبير في إجمالي الربح الموحد بمقدار 183.2 مليون ريال، مدفوعًا بالنمو القوي في الإيرادات، ولا سيما في قطاع الموانئ، إلى جانب النمو القوي في قطاع الخدمات اللوجستية، حسبما أفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية".
وقد تحقق هذا الارتفاع على الرغم من ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 30 مليون ريال، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 10.8 مليون ريال، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية، ولا سيما عمليات شركة المحطات المتعددة الأغراض (MPT) وشركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة (PSS)، وانخفاض حصة الأرباح من الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية بمقدار 9.6 مليون ريال، وارتفاع مصروف الزكاة بمبلغ 5.6 مليون ريال.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، بلغ صافي الربح المُعلن للفترة 85.4 مليون ريال، بارتفاع نسبته 90.9% مقارنةً بـ 44.7 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، ويُعزى ذلك إلى الارتفاع الكبير في إجمالي الربح الموحد بمقدار 223.6 مليون ريال، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو الإيرادات، ولا سيما في قطاع الموانئ ، إلى جانب النمو القوي في قطاع الخدمات اللوجستية.
ويُعزى ذلك إلى الارتفاع الكبير في إجمالي الربح الموحد بمقدار 183.2 مليون ريال، مدفوعًا بالنمو القوي في الإيرادات، ولا سيما في قطاع الموانئ، إلى جانب النمو القوي في قطاع الخدمات اللوجستية، حسبما أفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية".
وقد تحقق هذا الارتفاع على الرغم من ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 30 مليون ريال، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 10.8 مليون ريال، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية، ولا سيما عمليات شركة المحطات المتعددة الأغراض (MPT) وشركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة (PSS)، وانخفاض حصة الأرباح من الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية بمقدار 9.6 مليون ريال، وارتفاع مصروف الزكاة بمبلغ 5.6 مليون ريال.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، بلغ صافي الربح المُعلن للفترة 85.4 مليون ريال، بارتفاع نسبته 90.9% مقارنةً بـ 44.7 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، ويُعزى ذلك إلى الارتفاع الكبير في إجمالي الربح الموحد بمقدار 223.6 مليون ريال، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو الإيرادات، ولا سيما في قطاع الموانئ ، إلى جانب النمو القوي في قطاع الخدمات اللوجستية.