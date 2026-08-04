تراجع أرباح «الماجدية» 62.2% إلى 41.66 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة دار الماجد العقارية "الماجدية" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 62.2% إلى 41.66 مليون ريال، مقابل 110.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، جاء انخفاض صافي الربح، نتيجة تسجيل أرباح بقيمة 72 مليون ريال سعودي من مبيعات الأراضي خلال الربع المماثل من العام السابق.
وبعد استبعاد أثر أرباح مبيعات الأراضي، ارتفع صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم بنسبة 8.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ليبلغ 41.6 مليون ريال، مدفوعًا بصورة رئيسية بارتفاع إيرادات بيع الوحدات العقارية وإيرادات الإيجار.
وارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 7.7% بقيمة 3 ملايين ريال مقارنةً بالربع السابق.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات مبيعات الوحدات العقارية وإيرادات الايجارات مقارنةً بالربع السابق.
وعلى الرغم من انخفاض صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال الفترة الحالية بنسبة 62.1% مقارنة بالفترة المماثلة (6 أشهر)، من العام السابق، فإنه بعد استبعاد أثر أرباح بيع الأراضي ومكاسب تقييم الاستثمارات العقارية، يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة 46.3%.
ويُعزى هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى ما يلي:
- ارتفاع الربح من بيع الوحدات العقارية بنسبة 23.4% ليبلغ 87.7 مليون ريال.
- ارتفاع الربح من أنشطة الإيجار بنسبة 184.4% ليبلغ 11.4 مليون ريال.
- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتسويق مجتمعةً بنسبة 30.9% لتبلغ 26.4 مليون ريال سعودي، نتيجة تعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد الإنفاق.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، جاء انخفاض صافي الربح، نتيجة تسجيل أرباح بقيمة 72 مليون ريال سعودي من مبيعات الأراضي خلال الربع المماثل من العام السابق.
وبعد استبعاد أثر أرباح مبيعات الأراضي، ارتفع صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم بنسبة 8.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ليبلغ 41.6 مليون ريال، مدفوعًا بصورة رئيسية بارتفاع إيرادات بيع الوحدات العقارية وإيرادات الإيجار.
وارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 7.7% بقيمة 3 ملايين ريال مقارنةً بالربع السابق.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات مبيعات الوحدات العقارية وإيرادات الايجارات مقارنةً بالربع السابق.
وعلى الرغم من انخفاض صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال الفترة الحالية بنسبة 62.1% مقارنة بالفترة المماثلة (6 أشهر)، من العام السابق، فإنه بعد استبعاد أثر أرباح بيع الأراضي ومكاسب تقييم الاستثمارات العقارية، يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة 46.3%.
ويُعزى هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى ما يلي:
- ارتفاع الربح من بيع الوحدات العقارية بنسبة 23.4% ليبلغ 87.7 مليون ريال.
- ارتفاع الربح من أنشطة الإيجار بنسبة 184.4% ليبلغ 11.4 مليون ريال.
- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتسويق مجتمعةً بنسبة 30.9% لتبلغ 26.4 مليون ريال سعودي، نتيجة تعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد الإنفاق.