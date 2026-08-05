تعاون أكاديمي بين «برجيل للأورام» و«ستريتش» الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقّع معهد برجيل للأورام في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، مذكرة تفاهم مع كلية «ستريتش» للطب، التابعة لجامعة لويولا في شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية، بهدف تعزيز التعليم والتدريب الطبي، والتعاون الأكاديمي، والأبحاث العلمية المشتركة، مع التركيز في المرحلة الأولى على مجال الأورام.

وسيتولى تنسيق وتنفيذ برنامج التدريب الطبي الذي تنص عليه الاتفاقية، أكاديمية برجيل للتدريب، وهي الجهة المعنية بالتعليم الطبي والتطوير المهني في شركة برجيل القابضة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتمكّن طلبة كلية «ستريتش للطب من الالتحاق ببرامج التدريب الطبي (Clinical Electives)، تحت إشراف مختصين في المستشفيات والمنشآت التخصصية التابعة لبرجيل القابضة في دولة الإمارات.

سيحصل الطلبة على فرصة للاطّلاع على مجموعة واسعة من التخصصات الطبية والجراحية، مع التعلّم ضمن نظام رعاية صحية يخدم شريحة متنوعة من المرضى.

وقال البروفيسور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام: «تعزز هذه الاتفاقية العلاقة الأكاديمية التي تأسّست بين معهد برجيل للأورام ومركز الكاردينال برناردين للسرطان، وتوفر فرصاً لتطوير التعليم والبحث العلمي في مجال الأورام، كما تتيح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في المؤسستين الاستفادة من تبادل المعرفة والخبرات السريرية».

تنسيق البرامج

تتولى أكاديمية برجيل للتدريب تنسيق برامج التعليم السريري لطلبة مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى برامج التطوير المهني في مختلف منشآت برجيل القابضة، وتشمل برامجها التدريب بالملاحظة (Observerships)، والتدريب الطبي (Clinical Clerkships)، وبرامج الامتياز الطبي وامتياز طب الأسنان، وبرامج الإقامة والزمالة، وبرامج العودة إلى الممارسة الطبية، إلى جانب التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني.

وقالت الدكتورة تيريزا نغوين، مديرة مركز الصحة المجتمعية والعالمية وأستاذة طب الطوارئ في كلية ستريتش للطب: «ستمنح هذه الاتفاقية لطلبتنا فرصة للتعلم في بيئة رعاية صحية مختلفة».